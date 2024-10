L'APDA impulsa una campanya per protegir la privacitat en l'elaboració del currículum

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), en col·laboració amb l’Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de l’Argentina i l’Associació Argentinos en Andorra, llença una campanya de comunicació amb l’objectiu d’informar sobre com s’ha d’elaborar, lliurar i recollir un currículum de feina des del punt de vista de la privacitat.

En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, s'ofereixen consells per evitar la inclusió de dades sensibles i prevenir delictes com la suplantació d'identitat o atacs contra la integritat i la intimitat. A més, l'agència recorda que els destinataris dels currículums estan obligats a donar tota la informació sobre el tractament de dades personals del candidat, i que el no compliment d'aquestes obligacions pot comportar sancions de fins a 100.000 euros.