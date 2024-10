Govern atorga 15.000 euros al programa de beques per a joves talents

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha aprovat, en la reunió de consell de ministres, atorgar 15.000 euros en el programa de beques per a joves talents d'enguany, que té per objectiu facilitar tant la formació en centres d’àmbit internacional especialitzats com la participació de joves artistes d’entre 12 i 25 anys en concursos i certàmens també internacionals.

La dotació de 15.000 euros s’ha repartit entre les quatre candidatures seleccionades. En concret, s'ha atorgat 4.000 euros a Gil Grandjean per fer els estudis de primer any de bàtxelor en cant líric al conservatori reial de Brussel·les, així com 4.000 euros més a Paula González de Alaiza per dur a terme el primer curs d'estudis superiors de música a Musikene, al País Basc. També s'han adjudicat 4.000 euros a Martí Tomàs per fer el primer curs al conservatori nacional de música i dansa de Paris, i 3.000 euros a Carla Iglesias per cursar estudis superiors en art dramàtic, amb l'especialitat de teatre musical a l'escola EÒLIA CSAD de Barcelona.

163.000 euros per al foment de les pràctiques ramaderes

L'executiu ha aprovat atorgar els ajuts per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals als ramats d'ovelles transhumants per valor de 163.328,41 euros, a quatre explotacions agràries del país. Aquest ajut es percep per cada cap de bestiar, i per cada dia d'estada al país, ja que només s'estan al Principat durant l'estiu i alguns dies de primavera i tardor, i amb l'arribada de les primeres gelades, els ramats es desplacen cap a territoris fronterers veïns, havent de romandre dins el territori nacional un termini de, com a mínim, 75 dies.