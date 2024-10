Primera quota d'immigració que estarà afectada per la llei del català

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha donat llum verda aquesta tarda al reglament de la quota general de les autoritzacions de residència i treball, i les de treball fronterer, que contempla un total de 900 permisos, ampliable un 30%, el que suposaria un total de 1.170 permisos. 702 permisos corresponen a residència i treball, mentre que 198 són per a fronterers.

Aquesta nova quota, amb vigència fins el 30 d'abril del 2025, és la primera després de l'aprovació de l'entrada en vigor de la llei de la llengua pròpia i oficial. Per aquest motiu, les persones a les quals s'atorgarà l'autorització, en el moment de sol·licitar-ne la renovació, hauran d'acreditar un nivell de català que varia en funció de la renovació.

En aquest sentit, s’ha previst un període transitori fins al 26 d’abril del 2026, per les persones que presentin la primera renovació i que no tinguin el nivell A1. Aquestes persones podran obtenir la primera renovació si acrediten el seguiment de la formació de llengua catalana de 30 hores. Les persones que haguin cursat la matèria de llengua catalana durant un any acadèmic o que disposin d'un certificat d'una acadèmia que indiqui que han cursat 70 hores de català, podran presentar el certificat d'exempció del seguiment del català. També hi estaran exempts tots aquells que superin una entrevista personal als centres de català.

A partir del 26 d'abril del 2026, s'eliminarà el certificat de seguiment de l'itinerari de coneixements bàsics del català i el certificat d'exempció, i s'haurà d'acreditar el nivell de la llengua catalana, l'A1 en primera renovació i l'A2 en la segona. A partir del 2029, aquesta llei també s'aplicarà als treballadors fronterers, així com als treballadors per compte propi o de residència sense treball.