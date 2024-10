La gent gran vol un programa per detectar càncer de pulmó

El president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, reivindica que els programes de detecció de càncer del SAAS s’ampliïn al càncer de pulmó. Actualment els controls inclouen els càncers de còlon i recte. Zapatero va fer aquestes declaracions en el discurs en el marc del dinar de la Festa Magna, celebrat ahir a la tarda a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. “Els pneumòlegs diuen que al pulmó encara que deixis de fumar 30 o 40 anys després et queda alguna coseta. La medicina cada vegada va a més, ha passat de curar a prevenir”, va recalcar.

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, va valorar positivament la demanda, esmentant que “des d’on venim, de campanyes de les dones, de tumors a on hem arribat en aquest moment, s’han fet moltes campanyes i proves precoces que, a poc a poc, han anat creixent”. D’altra banda, Zapatero també va reclamar la presència de més professionals de la salut al país per evitar les llargues esperes i potenciar les activitats en els casals i cases pairals. “Moltes persones m’han fet arribar que els agradaria un curs de meditació, cursos de primers auxilis amb la Creu Roja o d’alimentació saludable”, va afirmar el president de la federació. Durant la seva intervenció en la Festa Magna, el cap de Govern, Xavier Espot, va declarar que avui dia l’envelliment es veu “des d’una òptica més positiva” i va assegurar que fer-se gran d’una manera saludable és una de les prioritats del Govern. Espot va afirmar que s’ha de vetllar per la independència, en un model d’envelliment a casa que “aposti per la qualitat de vida en la mateixa llar i que retardi la dependència”.