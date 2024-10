Demòcrates tanca el debat de l’amnistia amb un ‘no’ rotund

Demòcrates ha donat un cop de porta a la proposta dels germans Cierco, Higini i Ramon, de pactar amb el Govern i amb els partits polítics una mena de llei de punt final que deixi sense efecte totes les causes obertes pel cas BPA. La proposta és una mena de llei en forma d’amnistia que resolgui que no hi va haver cas, encara que tampoc hi ha condemnes a amnistiar. La darrera reunió amb els grups parlamentaris va tenir lloc dijous passat. El president i la presidenta suplent, Jordi Jordana i Maria Martisella, es van reunir amb els dos fills de Ramon Cierco i els seus assessors, entre ells el flamant fitxatge de l’advocat Xavier Jordana, que en els darrers dies han tingut una agenda plena de contactes, no només polítics, sinó també del món econòmic, com empresaris o associacions sectorials.

“No respecta les regles bàsiques de l’estat de dret, la Constitució ni el jurament de consellers”

Jordi Jordana, President del grup de demòcrates



Els consellers demòcrates van donar ahir un rotund no com a resposta, que representa l’estocada final per a la iniciativa i un visible suport a la postura del cap de Govern, Xavier Espot, qui des del primer moment ja va comunicar als expropietaris de banc que les seves pretensions són inviables. Els Cierco o el seu entorn han fet una ronda completa amb els grups parlamentaris buscant una complicitat que públicament no han trobat. Demòcrates, després del contacte de dijous, va tenir ahir la reunió de grup i després d’escoltar les explicacions de Jordi Jordana es va adoptar la decisió de cloure el debat. Els arguments són que no respecta les regles bàsiques de l’estat de dret, la Constitució ni tampoc el jurament que van fer com a consellers. Jordana ho va resumir de manera diàfana: “És inviable, no impulsarem cap text, ni participarem o donaran suport a cap intent de deixar el conflicte de BPA a zero”.

“No ho veiem factible encara que hauríem llegit el text si DA l’hagués fet”

Pere Baró, President del PS



Sense la majoria parlamentària, aquest segon intent d’amnistia torna a fracassar. Cap veu s’ha posicionat a favor malgrat que s’ha exposat a totes les forces representades al Consell General. Cerni Escalé es va reunir dos cops; per part de PS, Pere Baró ho va fer amb un membre de la família i Quim Miró amb Higini Cierco, encara que no van reunir-se amb la presidenta del grup. També van produir-se contactes amb els liberals i Ciutadans Compromesos. Pel que fa a aquests partits, el president del PS, Pere Baró, va explicar ahir que “jurídicament veiem molt difícil l’encaix d’aquesta proposta”, però si la majoria demòcrata hagués decidit seguir endavant, “ens hauríem llegit el text, com fem habitualment, sense que això pressuposi cap posicionament”. Cerni Escalé, president de Concòrdia, va optar ahir per no manifestar-se; Carine Montaner, d’Andorra Endavant, es va limitar a dir “que no hi ha res a afegir, tenen majoria absoluta i han tancat el debat”. El Diari no va poder contactar amb Ciutadans Compromesos per recollir l’opinió del soci de Govern.

Jordana, en nom del grup, va voler deixar molt clar el seu posicionament i que els criteris polítics i institucionals fan que no vegin viable la proposta que ha arribat dels expropietaris del banc, insistint que és bàsic respectar la separació de poders. Unes declaracions que van en la mateixa línia que la d’Espot.

Víctor Pintos, conseller liberal, va expressar el seu desig que tot s’hauria pogut solucionar de “la millor manera per a les dues parts litigants i per al país”, tot i reconèixer que no és un tema que li pertoca al Consell General i que xoca amb la independència judicial. També va titllar d’“esgarrifós” el retard que s’ha produït en la primera causa.