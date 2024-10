Baró anuncia més filtres de control de qualitat per a l’obertura d’universitats

“La clau per fer un sistema universitari ha de ser el control de qualitat”. Així va explicar una de les novetats del curs escolar 2024-2025 el ministre d’Educació, Ladislau Baró, que va anunciar una estratègia nacional sobre l’ensenyament superior que afectarà el reglament que permet l’arribada a universitats privades. En concret, s’enduriran els filtres que han de passar aquests centres per tal de garantir que la qualitat de l’ensenyament sigui elevada.

Baró va explicar que els criteris exactes encara s’han de definir entre els grups parlamentaris, però la idea podria passar per demanar “criteris de presencialitat” o apostar per “àmbits d’estudi i recerca que tinguin un interès en la innovació i relació amb el model de diversificació econòmica del país”. Aquests requisits, però, no han de ser “ni definitius ni excloents”, ja que “pot ser que una universitat no presencial ofereixi bons estudis o que tingui professors molt preparats”, va puntualitzar Baró.

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) també tindrà a dir sobre els centres que vulguin instal·lar-se. Per fer-ho, Baró va destacar la modificació legislativa que es va aprovar per equiparar l’entitat als estàndards europeus i garantir-ne la independència. Sobre els centres privats que ja s’han instal·lat, el ministre va dir que si ho han fet és perquè complien els requisits de l’agència en el moment que van arribar, però va avançar que es començaran a demanar “anàlisis periòdiques” de les institucions per garantir que s’ajustin a la nova realitat que busca el ministeri.

Enguany es continuarà apostant per l’avaluació interna i externa per millorar la qualitat de l’estudi. El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, va explicar que de manera externa a cada centre s’avaluaran tres eixos: la governança, el procés d’ensenyament i si l’alumne assoleix les competències que se li demanen. Un dels mecanismes d’avaluació externa, l’informe PISA, també rebrà novetats. El secretari d’Estat va informar que es passarà de fer un informe cada dos anys a fer-ho cada tres, ja que “amb un informe cada dos anys no hi havia temps perquè es notessin les millores del sistema”. De manera interna, el control es farà amb el sistema DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) i CAME per extreure la realitat de cada centre i poder realitzar un pla de millores adequat per cada cas.

A escala pràctica, i per millorar els resultats acadèmics, Baró va explicar que s’apostarà per les competències nuclears, és a dir, aprendre menys coses, però aprofundir molt més en els coneixements que s’estudiïn. Un sistema que el ministre va dir que s’aplica a països asiàtics “amb molt bons resultats”, segons els informes de PISA. També s’incidirà especialment en les matemàtiques, la comprensió oral i escrita i la resolució de problemes, matèries que tindran més presència durant l’horari lectiu. Aplicant aquests punts, Baró va dir que s’hauria de notar una millora “moderada” en els resultats de cara a final de curs.