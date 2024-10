Andbank obre un centre de banca privada a Mallorca

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andbank ha posat en marxa el seu primer centre de banca privada a les Illes Balears, situat a la ciutat de Palma. L’oficina està liderada per Catalina Gelabert i Jesús Escribano, que tenen més de 20 anys d’experiència. L’entitat compta ja amb 25 centres de banca privada a Espanya amb la posada en marxa d’aquesta oficina, i un volum de negoci de prop de 29.000 milions d’euros. Andbank destaca que amb aquesta obertura se situa en el 7è lloc del rànquing d’entitats de banca privada que operen en el mercat espanyol. El banc remarca que el seu model es basa a oferir un servei integral de gestió patrimonial a través d’especialistes en diversos àmbits.

El nou centre es posa en marxa de la mà de Catalina Gelabert i Jesús Escribano, que procedeixen de Sabadell Urquijo. Catalina Gelabert es va incorporar a aquesta entitat l’any 2001 i ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat fins a arribar a ser directora de Patrimonis. Per la seva banda, Jesús Escribano es va incorporar al Sabadell el 2012, on va ocupar diversos llocs de responsabilitat de banca personal fins al seu pas com a director en l’àrea de banca privada.

Andbank Espanya va tancar el 2023 amb un volum de negoci de 24.232 milions d’euros. L’entitat va llançar el 2018 el neobanc MyInvestor, el 2019 va completar la integració del Grup Merchbanc, el 2020 va adquirir el negoci d’Esfera Gestió i Bank Degroof Petercam Spain i el 2022 va integrar el roboadvisor Finanbest a MyInvestor. A això se suma la recent adquisició de Gesconsult.