Adjudicats els plans de digitalització de l'Arxiu Nacional per 84.000 euros

El Govern preveu digitalitzar 200.000 imatges o documents de l'Arxiu Nacional i de la Biblioteca Nacional entre 2024 i 2025. Per aquest motiu, el consell de ministres ha aprovat la contractació dels serveis a l'empresa Dinser Andorra per un import de 83.995,02 euros.

Cada any, des del 2013 quan es van iniciar els plans de digitalització anuals de l’Arxiu Nacional i de la Biblioteca Nacional, s’organitza una acció de digitalització de determinats volums de documents i revistes, recorda l'executiu.

Aprovat el calendari laboral del 2025

El calendari laboral per al 2025 comptarà amb 14 festius de compliment obligatori, retribuïts i no recuperables per als rams de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport i la distribució de mercaderies i els serveis no relacionats directament amb el turisme.

El decret també recull que els treballadors dels altres sectors relacionats directament amb el turisme gaudiran de la mateixa quantitat de dies festius, retribuïts i no recuperables, però degut a les seves particularitats les festes es podran traslladar a qualsevol altre dia per acord entre les parts.