Visita de la ministra d'Estat per Europa i Clima del Govern Alemany, Anna Lührmann

La ministra d'Estat per Europa i Clima del Ministeri Federal d'Afers Exteriors d'Alemanya, Anna Lührmann, en la reunió amb el cap de Govern, Xavier EspotFernando Galindo

El Govern ha rebut aquest matí la visita de la ministra d'Estat per Europa i Clima del Ministeri Federal d'Afers Exteriors d'Alemanya, Anna Lührmann, per tractar temes com l'acord d'associació o acords bilaterals entre ambdós països.

La ministra alemanya s'ha reunit a les 11.30 hores amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i posteriorment, a les 12.30 hores, ha estat rebuda pel cap de Govern, Xavier Espot, al seu despatx.