La policia francesa condecora Bruno Lasne

El director de la policia, Bruno Lasne, ha rebut la medalla d'honor en categoria d'or i a títol excepcional de la policia nacional francesa, segons ha informat el cos de seguretat, destacant que la condecoració és la més alta distinció que atorga el cos francès i l'única acordada pel president de la República. L'ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, ha fet entrega del reconeixement a Lasne en un acte celebrat a l'ambaixada francesa en presència del síndic general, Carles Ensenyat, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, i el director del gabinet de la representació del Copríncep francès a Andorra, Robert Mauri, entre d'altres autoritats.

Tribolet ha destacat "la vàlua i trajectòria professional" del director de la policia i els seus lligams amb França. I ha ressaltat la contribució de Lasne per enfortir la cooperació entre els dos països, esmentant com exemple la col·laboració de la policia andorrana en el dispositiu de seguretat dels Jocs de París l'estiu passat, en el Tour i en el Mundial de Rugbi del 2023, segons exposa el cos en un comunicat. Bruno Lasne s'ha mostrat profundament agraït per la condecoració i ha remarcat el component emotiu que representa per a ell "tant per la seva formació com, per ser, a més, la primera medalla que rep de França" i ha manifestat que "és un gran honor. La portaré amb orgull i, sobretot, amb molta humilitat", indica el servei d'ordre.

Lasne ha assegurat que la seguretat d'Andorra "no seria la mateixa sense la col·laboració que mantenim amb els nostres homòlegs dels cossos i forces de seguretat franceses".