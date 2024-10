La pèrdua de pisos turístics costaria 4 milions a Ensisa

Quatre milions d’euros anuals. Aquests són els ingressos que Ensisa podria perdre si són retirats del mercat els 336 apartaments turístics de Canillo afectats per la llei òmnibus, segons va apuntar ahir el president de Grandvalira-Ensisa i cònsol major de la parròquia alta, Jordi Alcobé, en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV. Tot i això, el mandatari de seguida va matisar aquesta xifra: “La gent que vol venir a Andorra buscarà solucions. L’oferta hotelera del país és molt gran, i si no poden anar a un lloc potser aniran a un altre. Però, en qualsevol cas, l’impacte hi pot ser. Si no són quatre milions, potser en són dos, però l’impacte existeix”. L’any passat Ensisa va facturar 54,3 milions. Per tant, la caiguda seria del 7,4%.

“[...] no és evident que la població pugui pujar a viure a Soldeu, Incles o el Tarter” Jordi Alcobé, Cònsol major de Canillo

Actualment a Canillo hi ha 1.300 apartaments turístics, el 45% dels 2.800 que hi ha al país. La immensa majoria –prop del 90%– se situen a Ransol, el Tarter, Incles i Soldeu. D’aquests, es calcula que el 27% –és a dir, 336– perdrien la llicència d’aquí a tres anys perquè no complirien el requisit previst en la llei òmnibus: que es troben en un edifici en què menys del 30% del total d’habitatges són apartaments turístics.

Alcobé no amaga que no està del tot convençut de l’eficàcia de la retirada de pisos turístics del mercat per solucionar el problema de l’accés a l’habitatge. “També és cert que, coneixent la parròquia i on són aquests habitatges, hi ha alguns dubtes sobre si aquesta mesura serà efectiva. Perquè no és evident la població pugui pujar a viure a Soldeu, Incles o el Tarter”, va apuntar. El cònsol va afegir que “el problema” que impedeix que més gent vagi a viure a aquestes poblacions no és només el transport, sinó també l’absència de serveis i comerços. “Tampoc és evident que la parròquia de Canillo pugui acollir 1.000 persones més a curt termini”, va afegir.

La llei òmnibus també preveu la cessió forçosa de pisos buits perquè siguin destinats al lloguer a preu assequible. En els últims mesos, el Govern va encarregar als comuns que elaboressin un registre dels habitatges que es troben en aquesta casuística. A Canillo, el comú ha arribat a la conclusió que el nombre de pisos buits és molt limitat. D’una llista provisional de 400, després d’una feina de cribratge la xifra definitiva és de no més d’una quarantena.

La llista provisional incloïa tots els habitatges sense contracte de subministrament d’energia o sense consum d’energia en els dos anys anteriors a l’1 de gener d’aquest any. El filtratge del comú –els tècnics han trucat a tots els propietaris– ha permès descartar, entre d’altres, els pisos encara en construcció o en reforma i els que han fet un canvi d’ús, les cases antigues o bordes en desús o derruïdes. A més, alguns dels pisos “potencialment buits” podrien ser de residents que no pugen habitualment a Andorra o de propietaris que van adquirir-los perquè hi vagin a viure els seus fills.

Al cap i a la fi, va recordar, identificar els pisos buits per posar-los al mercat “no és una vareta màgica”. La solució vindrà de la suma de mesures ben orientades que impulsi el Govern.