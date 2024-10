Les matrícules d’educació superior van augmentar l’11,6%

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de persones matriculades en educació superior a Andorra durant el curs acadèmic 2023-2024 va ser de 3.015, un 11,6% més en comparació amb el curs anterior. Per gènere, hi ha 1.528 dones i 1.487 homes, fet que representa un augment d’un 9,5% i d’un 13,9% respecte del curs passat, respectivament. Per tram d’edat, destaca que els estudiants universitaris majors de 34 anys suposen el 47% del total.

Així mateix, els camps educatius que concentren una major part dels estudiants matriculats són Administració d’empreses i dret (25,7%), Ciències socials, periodisme i informació (20,9%) i Salut i Benestar (14,5%), seguits dels ensenyaments en Enginyeria, indústria i construcció (11,2%), Tecnologies de la informació i comunicació (9%), Ciències naturals, matemàtiques i estadística (8,6%), Arts i humanitats (6,3%) i Educació (3,9%). La major part d’estudiants d’educació superior, un 93,1%, estan matriculats en un bàtxelor.

Aquest curs acadèmic, amb la consideració dels estudiants matriculats a les universitats de caràcter privat, Universitas Europaea IMF i Universitat Carlemany, 3 de cada 4 estudiants matriculats en educació superior realitzen els seus estudis en institucions privades (75,4%). Cal destacar que els darrers tres cursos acadèmics reflecteixen un augment atípic quant al nombre d’estudiants matriculats en educació superior a Andorra respecte als cursos anteriors. Aquest increment s’explica perquè han augmentat les titulacions ofertes.