L'acord d'associació al centre del debat del 'Work on Andorra'

Diverses han estat les respostes dels ponents de la taula rodona 'Mirant a Europa: avantatges i desavantatges de l'acord amb la UE' que s'ha celebrat en el marc de la segona edició del 'Work on Andorra 2024' en ser preguntats si estaven a favor o en contra d'aquest pacte de col·laboració. I és que, tal com han exposat la presidenta del partit liberal ACCIÓ per Andorra i membre del Pacte d'Estat per l'Acord d' Associació amb la Unió Europea, Judith Pallarés, el politòleg i autor del llibre 'Andorra i la qüestió europea: revisió dels fonaments de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea', Pol Bartolomé, el rector Universitat d'Andorra, Juli Minoves, i el catedràtic emèrit de Ciència Política i de l'Administració al Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Pere Vilanova, es tracta d'una qüestió d'actualitat complexa i amb molts matisos.

De fet, la taula rodona, moderada pel periodista Àlex Terés, s'ha iniciat amb un repàs per part de Minoves des de l'Acord de cooperació entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea i l'Acord en matèria de fiscalitat dels rendiments d'estalvi que es van signar l'any 2004 fins a l'actualitat. Una evolució a nivell que, segons el rector Universitat d'Andorra, ha portat progressivament el país a la necessitat de treballar més en sintonia amb la Unió Europea.

Tot seguit, els ponents s'han referit a tot allò que envolta el mercat andorrà en relació amb aquest possible acord d'associació. En aquest sentit, Pallarés, qui s'ha mostrat obertament a favor del 'sí', ha assegurat que disposar de l'acord permetria al mercat del Principat poder relacionar-se i col·laborar amb els països veïns d'una manera més eficient. "És cert que aquesta situació també generarà competitivitat, però si algú es pensa que pel fet de no tenir l'acord podrem deixar de ser competitius, està molt enganyat", ha subratllat la membre del Pacte d'Estat per l'Acord d' Associació amb la Unió Europea, qui també ha recordat que, les dificultats viscudes durant la pandèmia, s'haurien gestionat millor amb un acord d'associació. "Com a país en un món tan interrelacionat, sols, i sense tenir una porta oberta perquè ens tinguin en compte, ens pot tornar a portar moltes dificultats", ha plantejat Pallarés, tot destacant que, al seu parer, l'acord també oferiria avantatges des del punt de vista administratiu i legislatiu.

Per altra banda, Bartolomé ha posat en dubte la idea que l'acord amb la UE donarà accés a un mercat de quatre milions de persones. "Penso que és fals ja que, en aquests moments, el mercat de la UE no funciona com un únic mercat, sinó que es troba molt fragmentat. Hem de tenir en compte, per exemple, que l'economia francesa té dificultats per proveir més enllà de les seves fronteres i, els seus intercanvis fronterers, representen un mínim percentatge del PIB", ha afirmat el politòleg i autor del llibre 'Andorra i la qüestió europea: revisió dels fonaments de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea'.

Una altra qüestió tractada durant el debat s'ha centrat en l'estat de salut actual de la Unió Europea que, segons Vilanova, és bastant preocupant. "Crec que la UE no va bé i crec que ens podem trobar amb una UE renacionalitzada. Hem de vigilar perquè els representats podrien fer que ens convertíssim en una víctima col·lateral", ha advertit el catedràtic de la Universitat de Barcelona.

Finalment, els ponents han subratllat la necessitat de continuar formant els ciutadans a través de l'ensenyament superior i de les institucions per preparar-se de cara a futures negociacions, així com la urgència de crear debats més específics perquè la gent pugui disposar de la informació necessària quan arribi el moment d'afrontar el referèndum.