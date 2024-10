La IA en el futur de les telecomunicacions i les finances enceta el 'Work on Andorra'

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La intel·ligència artificial ha centrat la primera taula rodona que ha acollit la segona edició del 'Work on Andorra 2024'. Un espai de diàleg, anàlisi i coneixement al voltant de l'escenari present i futur d'Andorra que s'ha celebrat aquest dimarts al matí a Unsquare Andorra.

Aquesta primera trobada, titulada 'Intel·ligència artificial en un país petit: oportunitat o amenaça?', moderada per la periodista Montse Grau, i en el qual hi han participat el Coordinador de Tecnologia a Andorra Recerca + Innovació, Jordi Ascensi, el director de l'oficina digital d'Andorra Telecom, Cesar Marquina, el CIO (Chief Investment Officer - Director d'Inversions) del grup MoraBanc, Gerard Albà, i el Secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha fet referència a diversos àmbits d'implementació de la IA, com el financer, el de les telecomunicacions, el de les empreses i el de l'administració.

De fet, la taula rodona s'ha iniciat recordant l'aprovació del codi ètic sobre l'ús de la IA que va tenir lloc el passat mes de maig tot creant unes recomanacions per al sector públic, privat i també a la societat en general. A més també s'ha tractat el potencial d'aquesta tecnologia en el camp de les telecomunicacions i de les finances. "Penso que la IA ha arribat per quedar-se, i en el món de les telecomunicacions i tecnològics és una revolució", ha assegurat Marquina. "Penso que utilitzar la IA per analitzar el consum dels clients et pot permetre identificar patrons d'ús que ajuden a definir quin és el millor producte per un públic objectiu concret. Aquesta és una utilitat molt pragmàtica. Però n'hi ha moltes d'altres" ha afegit el director de l'oficina digital d'Andorra Telecom. "Nosaltres, per exemple, ho estem utilitzant en dades de clients per mesurar el risc de fuga de pòlices d'assegurances, per identificar el risc de frau en l'àmbit d'inversions o també per predir mercats", comentava Ascensi, qui ha assegurat que tractar amb aquesta tecnologia suposa un "aprenentatge constant".

Per la seva banda, Rossell ha fet referència a la integració de la IA en l'estratègia nacional de transformació digital. Amb relació a aquesta qüestió, el Secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions ha recordat que s'ha creat l'oficina d'intel·ligència de la dada, on s'estan creant diferents pilots de webs per a poder orientar els ciutadans d'una forma més eficient. A més, un altre punt important de la taula ha estat la qüestió sobre els marcs reguladors de la IA que tenen els països veïns. "A la Xina, per exemple, fan servir un altre tipus de regulació que consisteix en el fet que l'estat vetlli per tu. Altres països incorporen a la regulació que, quan una decisió s'ha pres amb IA, el ciutadà té dret a saber que s'ha fet amb IA. Nosaltres podríem utilitzar-ho amb les particularitats específiques del nostre país", ha assenyalat Ascensi.

Finalment, la taula rodona s'ha clos amb una reflexió de cada ponent sobre les pors i les oportunitats d'aquesta tecnologia en l'actualitat. "Penso que la por simplement és el desconeixement que tenim cap a la IA. Hem de ser capaços d'apropar-nos a les noves tecnologies sense por", ha plantejat Marquina. "Hem vist que s'han creat imatges falses, vídeos falses i, fins i tot, s'han perpetuat atacs, però també hi ha aplicacions positives. Penso que el fet de generar un esperit crític i treballar-lo des de les edats més primerenques és clau" ha afegit el director de l'oficina digital d'Andorra Telecom. "Jo parlaria d'oportunitat, però també de necessitat, amb relació al fet que el teixit empresarial dels països veïns ja està utilitzant aquesta tecnologia. I no ens podem quedar enrere" ha puntualitzat, per la seva banda, Rossell.