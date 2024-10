La Federació de la Gent Gran reivindica un programa de detecció de càncer de pulmó

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, reivindica que els programes de detecció de càncer del SAAS s'ampliïn al càncer de pulmó. Actualment els controls inclouen els càncers de còlon i recte. Zapatero ha fet aquestes declaracions en el discurs en el marc del dinar de la Festa Magna, celebrat avui a la tarda a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany.

La celebració ha aplegat mig miler d'assistents que han pogut gaudir d'una missa al Santuari de Meritxell i d'un àpat seguit de ball. La festa ha comptat amb l'assistència del cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, el síndic general, Carles Ensenyat, el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i la cònsol d'Escaldes, Rosa Gili, entre d'altres autoritats. Espot ha recalcat que les polítiques adreçades a la gent gran, tant governamentals com comunals, tenen com a objectiu fomentar un envelliment actiu i ha assenyalat que es dona resposta a la petició de la Federació de la Gent Gran d'organitzar xerrades sobre hàbits saludables a les llars de jubilats.

El Govern recalca que es treballa per incrementar el nombre de places concertades de caràcter públic a residències i centres de dia, per reforçar el Servei d'Atenció a Domicili (SAD) amb la contractació de més personal, per ampliar els pisos amb serveis per a la gent gran i per garantir la teleassistència i la inclusió domòtica.

Gili ha destacat en el discurs que les entitats públiques han de tenir "un paper actiu per assegurar un veritable estat de benestar per a la nostra gent gran, les persones que han contribuït a fer pròsper aquest país i a les quals devem molt". La cònsol escaldenca ha assegurat que continuaran treballant per "donar resposta a les noves necessitats de les persones grans de la parròquia i del país, no només amb espais de trobada, sinó també amb una oferta lúdica i en l'àmbit de serveis i atenció que garanteixi un final d'etapa digne i gratificant".