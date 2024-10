FEDA va reduir l'any passat la petjada de carboni un 2,65% respecte el 2022

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

FEDA va assolir el 2023 una reducció de la seva petjada de carboni del 2,65% respecte l’any 2022. Aquesta dada inclou les dades corresponents a la matriu i a les filials, i en valors absoluts, això vol dir que s’ha passat d’emetre, el 2022, 77.752 tones de CO₂ equivalent a 75.685 tones de CO₂ equivalent el 2023. L'empresa remarca que aquesta reducció es produeix en un context de creixement del consum i l’ús dels serveis, la qual cosa vol dir que la disminució d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle ve donada per uns processos més sostenibles. Per exemple, alguna de les estratègies que ha contribuït a reduir les emissions han estat l’increment de la importació d’electricitat d’origen renovable, remarca Feda.

La parapública té el compromís de continuar reduint aquesta petjada amb la vista posada en el neutralitat de carboni de l’organització el 2030 i de ser un catalitzador perquè tot el país l’assoleixi el 2050. Segons FEDA, la disminució passa per intensificar els esforços i les solucions per a l’estalvi energètic i el desenvolupament de l’autoconsum, incrementar la importació d’electricitat d’origen renovable i posar en marxa nous projectes de producció d’electricitat de fonts renovables.

Un altre àmbit en els qual s’ha aconseguit una reducció de les emissions ha estat en l’activitat de FEDA Ecoterm, amb un descens de la petjada per quilowatt hora de calor distribuït d'un 26,16%. A més, a causa de l'increment de clients en la substitució de calderes amb sistemes menys eficients per la calefacció urbana, s’ha pogut assolir un estalvi estimat de 3.287 tones de CO₂ equivalent el 2023, gràcies a la substitució d’altres sistemes de calefacció tradicionals.

Altres dades assolides per FEDA el 2023 són la reducció de les emissions per quilowatt hora d’electricitat produït, que han passat de 74,10 CO₂ equivalent a 73,25 CO₂ equivalent (-1,14%) o les relacionades amb la valorització de residus, que també han tingut un descens per sobre de l’1%, situant-se en 706,89 kg de CO₂ equivalent per tona valoritzada.