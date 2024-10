Els majors de 60 es vacunen de grip i covid

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Més conscienciació. Aquesta és la idea flotant ahir en el primer matí de vacunació de la grip i la Covid-19 d’aquest any i que està destinada principalment a les persones majors de seixanta anys. Aquest col·lectiu és més vulnerable a patir complicacions tant per la grip com per la Covid-19, així com aquelles menors de seixanta anys amb malalties de risc i els professionals que treballen amb col·lectius vulnerables com els sanitaris, el personal de centres penitenciaris o aquells que atenen persones malaltes.