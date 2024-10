Detingut un home per agredir el seu fill menor a Escaldes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir, la matinada de diumenge, un home de 34 anys que hauria agredit el seu fill, menor de 16 anys, al domicili de l’àvia el dissabte al vespre. La mare, que resideix fora del Principat, va ser qui va alertar la policia després de parlar amb el menor, i els agents van arrestar l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per violència domèstica. El mateix diumenge, la policia també va detenir un altre home de 39 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, després d’agredir un altre home durant una reunió d’amics en un pis d’Escaldes-Engordany.