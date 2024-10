Demòcrates es posiciona contundentment contra la llei de punt i final de BPA

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup parlamentari demòcrata ha debatut avui la controvertida proposta dels Cierco i s'ha posicionat contundent en contra de qualsevol iniciativa dirigida a tancar el cas BPA o l'anomenada llei d'amnistia. Els demòcrates argumenten que no veuen viable aquesta proposta i, per tant, han decidit que ni impulsaran ni participaran perquè no respecte las regles bàsiques de l'estat de dret, la constitució ni tampoc el jurament que van fer com a consellers.

Els taronges recorden que hi ha una separació jurídica i que s'ha de vetllar per la independència de la justícia. Per aquest motiu, han acordat que no impulsaran ni participaran ni donaran suport a cap intent de deixar el conflicte de BPA a zero.

Jordi jordana, president del grup parlamentari, ha afirmat, en nom del partit, que volen deixar molt clar el seu posicionament i que els criteris polítics i institucionals del grup fan que no vegin viable la proposta que ha arribat dels expropietaris del banc.