Demanda per fixar el consentiment sexual als 16 anys i que sigui explícit

Apujar l’edat de consentiment fins als 16 anys i que hagi de ser “explícit”, és a dir, anunciat d’una manera clara. Aquesta és una de les propostes que l’Institut de la Dona (IAD) va presentar ahir al Consell General davant de la comissió legislativa d’Afers Socials i Igualtat com a part d’un estudi per conèixer la situació de les dones. Augmentar l’edat en què legalment es considera la persona capacitada per consentir les relacions sexuals no és res nou, “és una mesura que s’ha adoptat a països com Bèlgica, Regne Unit o Noruega i que pot ajudar moltíssim en temes d’assetjament i violència”, va explicar la secretaria general de l’IAD, Montserrat Ronchera.

L’educació i l’ús de les xarxes van ser un dels temes centrals de l’estudi. Ronchera va explicar que un dels temes més preocupants és l’activitat dels joves en línia, i és que el 47,5% admeten haver visitat pàgines de pornografia i el 27,5% de les noies han estat pressionades per enviar imatges de contingut sexual, en el cas dels nois la xifra està als voltants del 10%. A més, el 35% de les dones reconeixen que utilitzen internet més de 5 hores al dia -contra el 30% dels nois- i que ho fan amb l’objectiu de “no sentir-se soles i fer amics”, va dir Ronchera, que va lamentar que les noies són “les més afectades per la part negativa de les xarxes”. Per aquest motiu, l’Institut va demanar noves normatives per regular les activitats en línia. “Tenim lleis que es van fer quan encara no havia explotat el tema de les xarxes i les tecnologies. Per tant, volem que des del Consell General i Govern mirin de veure si la legislació es pot ajustar a la realitat actual”.

La presentació va desglossar la realitat per sectors. Ronchera va explicar que encara existeixen professions dominades per un sol sexe. El remei que va proposar Ronchera va ser aplicar quotes, ja que “si a la societat som meitat homes i meitat dones, hauríem d’estar representats igual”. En aquest sentit, la proposta de l’IAD va ser equilibrar professions com la de policia o bomber per tal que les proporcions fossin 50/50, i fer el mateix en sectors dominats per dones.

L’educació també pot ajudar a millorar les proporcions. L’estudi va plasmar que actualment encara hi ha carreres en què predomina la presència d’un sol sexe. És el cas de les STEM (enginyeries, matemàtiques..), cursades sobretot per homes, o l’educació, on són noies les que tenen major presència. Ronchera va remarcar la necessitat de crear un pla nacional d’orientació professional per promoure l’accés de les noies a les carreres del vessant científic.

Segons dades més generals, les dones són les principals afectades per la pobresa i són les que es veuen obligades a accedir a més ajudes. Més de la meitat de les ajudes, siguin de lloguer (67,2%) o prestacions de solidaritat (55%) van destinades a elles i el 40,7% de les dones tenen dificultats per arribar a final de mes.