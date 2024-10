Creixen les transferències ministerials a Afers Socials

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern reforça els ajuts a la ciutadania amb una injecció més gran a la cartera de Trini Marín amb la clara voluntat d'enfortir l'escut social. "Gran part de la inversió va destinada als ajuts a la gent gran i als ajuts a compensar la pèrdua de poder adquisitiu", ha comentat el ministre de finances, Ramon Lladós, en la compareixença d'aquest matí. De fet, el 60% de la despesa ministerial anirà destinada a aquesta funció –43 milions d'euros dels 71 totals. Lladós defensa la mesura d'ajuts a la gent gran per l'augment de la xifra de gent gran i el procés d'envelliment que viu el país i que, indubtablement, farà necessitar més assistència.

Afers socials rebrà la quarta major inversió ministerial més gran, darrere de salut, que tindrà al voltant de 100 milions d'euros – dels quals 41,5 milions d'euros per al SAAS i 46,5 a la CASS–, educació amb 86 milions d'euros –dels quals se'n destaca la inversió en infraestructures de l'UdA i a l'escola de Meritxell– i territori i urbanisme, l'anomenat "totxos i ciment" per Lladós, el qual rebrà un milió més que afers socials, situant-se en 72 milions d'euros – amb una partida de 9,2 milions d'euros pel bus gratuït. D'entre les inversions ministerials una de les grans partides en aquest sentit va a la digitalització de l'administració pública i les PIMES, les quals rebran 22 milions d'euros i que penja directament del Cap de Govern, que rebrà un total de 67 milions d'euros.

A presidència, per la seva part, s'ha reduït la dotació perquè "no hi ha hagut compra d'habitatges". Així doncs, en infraestructures, l'habitatge rebrà 23 milions d'euros, set milions menys que l'any anterior i fa que "monopolitzi menys", ha dit el ministre. Les principals, les dues desviacions, de les quals 7 milions d'euros van destinats a la Massana i 4,1 milions d'euros a Sant Julià.