La ciutadania escull restaurar tres llibres dels segles XVIII i XIX de Casa Rossell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conjunt de tres llibres dels segles XVIII i XIX, procedents del fons bibliogràfic de Casa Rossell d’Ordino, ha estat la proposta guanyadora del procés participatiu per escollir el bé moble cultural que es preferia restaurar amb prioritat.

La consulta ciutadana ha comptat amb 653 vots, dels quals 46,9% han estat per als volums literaris, el 28,5% per a una peça del monument de Setmana Santa de finals del segle XVIII de l’església de Santa Eulàlia d’Encamp, i el 24,7% per a la bandera d’Andorra del segle XIX procedent del fons de Casa de la Vall.

Pel que fa a la proposta guanyadora, es tracta d’una col·lecció de llibres. El primer és el poemari Idil·lis i cants místics (1879), amb la dedicatòria manuscrita de l’autor Jacint Verdaguer. En segon lloc, hi ha el volum del 1734 de Lorenzo Gracián, un sacerdot jesuïta i poeta del segle d’or espanyol, que inclou El Criticón, El oráculo manual y arte de prudencia i El héroe. Finalment, hi ha el tercer volum, també de 1734 i de Lorenzo Gracián, que conté les obres La agudeza y arte de ingenio, El discreto i El político don Fernando el Católico.