Andorra Telecom ha denunciat un nou atac de phishing a través d'un fals correu electrònic que es fa passar per la parapública. L'empresa demana que no es cliqui a cap enllaç i informa que ha activat les mesures corresponents per desactivar l'amenaça.