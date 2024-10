AE parla de “contraban legislatiu” el tracte als ucraïnesos

El projecte de llei de les entitats religioses inclou en la disposició final una modificació de la Llei d’immigració. El canvi fa referència a les autoritzacions de residència per raons humanitàries i al reagrupament familiar quan es fa pel règim de protecció temporal i transitòria, segons va fer públic Andorra Endavant, que denuncia que el Govern actua “per la porta del darrere o amb contraban legislatiu” perquè es fa un “canvi significatiu sense el degut debat parlamentari”. Aquestes modificacions permetrien legalitzar la situació dels refugiats ucraïnesos que estan al país des de l’inici de la invasió russa el febrer del 2022 i que no han pogut acollir-se a un permís de residència i treball de la quota general i ja es va anunciar el setembre passat.

El partit que lidera Carine Montaner demana l’eliminació de la disposició final del text aprovat per Govern que recull en el punt 4 que “es permet a les persones que obtinguin una autorització de residència i treball a través del règim de protecció temporal i transitòria reagrupar les seves famílies sense haver de demostrar mitjans econòmics suficients, tal com estipula l’article 106 de la Llei d’immigració”. El punt 5 que critica AE indica que les persones que es beneficien d’aquest règim de protecció, “incloent aquelles en edat de jubilació o en situació de no poder retornar al seu país, puguin obtenir una autorització de residència per raons humanitàries. Aquestes persones també podrien reagrupar les seves famílies sense haver de demostrar recursos econòmics”.

AE afirma que la modificació de lleis tan sensibles com la d’immigració “no es pot fer d’amagat dins d’altres projectes de llei que no tenen relació directa amb la matèria”.