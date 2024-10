Sortida per observar ocells de la migració de tardor

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) organitza aquest diumenge 27 una sortida per observar ocells migradors des del port d'Incles, a 2.261 metres d'altura, al límit entre la vall d'Incles i l'Arieja. La sortida començarà a les 9 hores del matí al pont de la Baladosa, on seguidament s'anirà caminant fins al port d'Incles. L'Associació demana portar prismàtics, menjar, aigua i roba calenta, i inscriure's al través del seu correu electrònic. Una inscripció que és gratuïta pels socis i té un cost de 5 euros per qui no ho sigui. La sortida finalitzarà a les 13 hores del migdia i comptarà amb una hora i mitja d'observació a càrrec de l'ornitòleg Joan Tatjé.

A l'octubre i novembre té lloc el que s'anomena la Migració de Tardor, que es el pas de molts ocells, sobretot petits i mitjans, del Centre i Nord d'Europa cap a la Península Ibèrica per passar-hi l'hivern, i es poden observar ocells com el xoriguer, el voltor comú o la cadernera.