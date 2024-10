El nombre d'establiments augmenta en 213 i arriba a 12.967 al setembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La xifra d'establiments s'ha incrementat un 1,7% en el tercer trimestre de l'any en comparació amb el mateix període del 2023. El total de negocis ascendeix a 12.967 que representen 213 més que els que hi havia fa un any, segons publica Estadística. L'activitat econòmica amb més establiments és comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes amb 3.264; en segon lloc figuren les activitats professionals, científiques i tècniques, amb 2.934 establiments, i hi ha 1.197 d'informació i comunicacions.

El creixement del nombre d'establiments és el resultat de la creació de 396 comerços i dels 183 que han causat baixa. En el segon trimestre de l'any els nous establiments havien estat 311 i les baixes van ser 123. L'informe detalla que els sectors que més augmenten per la diferència d'altes i baixes han estat activitats professionals, científiques i tècniques, amb 84 establiments; informació i comunicació n'ha sumat 45, i construcció, 33.

La distribució per parròquies mostra que el 65,1% es concentren a Andorra la Vella amb 4.441; Escaldes, amb 2.236; i la Massana, amb 1.766. En aquesta parròquia s'ha produït el major increment trimestral, amb un 2,4% de pujada respecte als 1.724 que hi havia fins al juny. Estadística ressalta que el context general és de creixement d'establiments a totes les parròquies durant el tercer trimestre.