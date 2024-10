Les pensions de no residents incompleixen dos convenis

Que els pensionistes que viuen a l’estranger tinguin una revalorització diferent dels que viuen a Andorra és una mesura que xoca frontalment amb els convenis bilaterals sobre seguretat social que Andorra té signats amb Espanya i França, on s’estableix de manera molt clara que no pot haver-hi discriminació en funció del lloc de residència. Aquest punt, de gran transcendència, permet disposar de recursos jurídics per denunciar la modificació del pressupost d’aquest any i portar aquest afer al Tribunal Constitucional. En el pressupost hi ha una disposició que congela les pensions dels padrins que viuen fora d’Andorra i que, en la seva vida laboral, han cotitzat menys de quinze anys. La mesura va ser acceptada via esmena pel grup demòcrata, però el Copríncep francès va amenaçar de portar-ho al Tribunal Constitucional si no es modificava.

Incrementar anualment les pensions dels no residents al país d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) harmonitzat de la zona euro és el canvi que va promoure el grup parlamentari demòcrata i Ciutadans Compromesos, de caràcter retroactiu des de l’1 de gener d’aquest any. Tot i que, com va precisar el president del grup taronja, hi ha informes que avalen aquesta diferenciació, diverses fonts coneixedores de l’intens debat que va haver-hi expliquen que la diferenciació en funció del lloc de residència es va acceptar per part de França i Espanya de manera transitòria amb el compromís clar que en un any tots els pensionistes veuren incrementades les pensions amb la mateixa fórmula, és a dir l’IPC d’Andorra. Sense distincions.

Les fonts expliquen que després de l’avís d’Emmanuel Macron es va adoptar aquesta via temporal perquè era un moment complicat i es feia necessari aprovar amb urgència el pressupost, però van recordar que els convenis internacionals són de rang superior i que prevalen sobre les lleis, per la qual cosa l’any que ve s’ha d’acabar amb aquesta discriminació. Més concretament, es va fer una acord col·lectiu sense una validació definitiva.

El president del grup demòcrata, Jordi Jordana, està d’acord amb aquest argument. Tot i reiterar que els informes jurídics que es van encarregar no van detectar cap incompatibilitat, va remarcar que si els convenis són clars en aquest aspecte, “s’hauran d’acatar”. Les fonts repeteixen que es va adoptar un compromís tàcit i es va acordar que la mesura quedaria sense efecte al cap d’un any, és a dir, el 2025, quan tothom ha de rebre el mateix tracte pel que fa a la revalorització de les pensions.

Concretament, tant en la versió espanyola com en la francesa, hi ha un article que no dona peu a interpretacions: “Les prestacions reconegudes per les parts i compreses a l’article 2 del present Conveni no estaran subjectes a reducció, modificació, suspensió, supressió o retenció pel fet que l’interessat es trobi o resideixi en el territori de l’altra part, i se li faran efectives en aquest”. Un jurista consultat pel Diari ressalta que hi ha un principi de “no discriminació, que en realitat és la base de tots els convenis internacionals”. Els pensionistes que viuen al país han tingut una pujada del 4,6%, la resta, del 2,9%.