L'Institut de la Dona vol pujar l'edat de consentiment als 16 anys

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per

L'Institut de la Dona demana que l'edat de consentiment pugi dels 14 als 16 anys i que s'hagi d'expressar de manera clara per tal d'accedir a mantenir relacions sexuals. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat, Montserrat Ronchera, durant la presentació de l'estudi sobre la situació de les dones al país al Consell General.

En matèria de joventut, Ronchera ha fet incís en la importància de les aules en el desenvolupament dels nens i com aquestes necessiten formacions en igualtat i en educació sexoafectiva.

Un altre aspecte clau pels joves són les xarxes socials, l'estudi presentat revela que el 37,5% de les noies passa més de 5 hores diàries a internet "per ser acceptades socialment i fer amics", ha explicat. A més, el 27,17% han apuntat que en algun moment s'han vist pressionades per enviar contingut sexual. Per pal·liar això, l'IAD ha destacat la necessitat de fer campanyes per un ús segur de la tecnologia i que se'n reguli l'ús.