L’estudi de càrrega de la capital no considera l’augment de població

Ignasi de Planell Andorra la Vella

“No s’ha contemplat cap escenari de creixement poblacional”. Així s’específica a l’estudi de Capacitat de càrrega màxima d’Andorra la Vella. L’informe aporta “els resultats de l’analisi de les principals infraestructures i recursos” que han de guiar, sobre el paper, l’adaptació del pla d’urbanisme. Per tant, sense cap projecció de creixements s’ha de revisar a partir de les magnituds del treball que fa l’anàlisi amb dades del 2022. Quan en principi s’havia previst que fos a l’inrevés, i serien les diferents estimacions les que determinarien l’edificabilitat màxima. Aquí, el que ho determianarà són “les autoritzacions de desenvolupament dels plans parcials o d’edificació en sòl consolidat”. Vaja, que els resultats de l’estudi “permetran adaptar la revisisó del POUP”. El decret 428/2022 de l’octubre de fa dos anys fixava deu apartats a analitzar. A Andorra la Vella s’han reduït a vuit; ni població escolar, ni equipaments com els sanitaris hi tenen cabuda. Es demanava alhora fixar l’horitzó a l’any 2030. Tampoc. Els responsables del treball el qualifiquen d’un primer pas i que és imprescindible per extraure conclusions vàlides que s’analitzin a nivell nacional. Si no, ni es poden identificar els límits ni els colls d’ampolles en infraestructures de país que afectin localment. El cas paradigmàtic és la mobilitat en hores punta, però també es podria parlar de recursos hídrics. Un nova captació a la Massana afectaria negativament la capital.