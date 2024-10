Desigualtats en matèria de salari enfronten el sindicat sanitari i la direcció del SAAS

Personal tècnic del SAAS amb la mateixa categoria laboral, el mateix contracte i el mateix horari percep quantitats diferents per les guàrdies localitzables. Alguns dels afectats que cobren menys que els companys van traslladar aquest greuge comparatiu al departament de persones de la parapública però, malgrat admetre la disfunció, la direcció ajorna la solució a la renovació del conveni col·lectiu que tot just s’ha de començar a negociar. És el que denuncia el sindicat que lamenta que això implica que els qui estan remunerats a la baixa per una feina idèntica hauran d’esperar “un any i mig mínim” a equiparar-se als companys i, a més, “sense cap intenció de fer-ho retroactiu”, amb la qual cosa els diners no percebuts no els recuperaran.

En una publicació a les xarxes socials el sindicat va denunciar la situació com “una presa de pèl deplorable”, carregant durament contra la direcció de la parapública: “De nou una vergonya d’empresa i de representants”. El portaveu de la branca sindical, Jordi Samsó, va afirmar que “l’últim recurs” dels treballadors afectats –el sindicat no sap amb exactitud quants empleats afecta però té constància d’una dotzena– és encetar la via judicial però “és un procés molt car i han de valorar què fer”. En qualsevol cas, el sindicat integrarà la disfunció entre les seves reivindicacions.

El mateix tuit esgrimia, referint-se als màxims responsables del SAAS, que “llavors s’estranyaran si es prenen cert tipus de mesures que no els agraden...” I Samsó va deixar la porta oberta a tirar endavant mesures de protesta lligant-ho al conflicte que sí que ha arribat als tribunals, el de les DPO. La Batllia ha admès a tràmit la demanda interposada per 152 treballadors de la parapública reclamant el pagament retroactiu de la prima per objectius que es va perdre el 2012 en el marc d’un seguit de mesures de contenció pressupostària que es van derogar el 2022. Aquest és l’argument que esgrimeixen els treballadors per recuperar-les mentre que la direcció s’escuda que es va acordar que se’n parlaria en la negociació per renovar el conveni col·lectiu actualment vigent. Samsó sosté que esperaran que el ministeri i el SAAS moguin fitxa però que si no hi ha “cap gest”, es plantejaran ser més contundents. I tot plegat mentre es comença a estructurar la negociació per impulsar el nou conveni. El sindicat i el comitè d’empresa han consultat els treballadors i han recollit diferents demandes per traslladar-les a les converses. L’actual conveni caduca d’aquí a un any, l’octubre del 2025.