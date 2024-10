Els advocats Rascagneres imparteixen una conferència sobre drets humans al Marroc

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els advocats Benjamí Rescagneres i Joan Miquel Rescagneres han participat en el projecte 'Renforcer le rôle de supervision des procureurs au Maroc à travers les enquêtes médico-légales sur les allégations de torture et de mauvais traitements', on han impartit una formació a l'Institut Nacional de la Magistratura del Marroc, juntament amb experts nord-americans i tunisians, sobre normes internacionals en matèria de drets humans i tècniques d'investigació medico-legals per a garantir una resposta idònia a aquestes infraccions. Les jornades s'han allargat durant dos dies, on els experts han pogut compartir reflexions, coneixements i experiències.

El projecte té per objectiu reforçar les capacitats dels fiscals del Marroc en l’examen i la valoració de les al·legacions de tortura i maltractaments d’acord amb el Protocol d’Istanbul de l'ONU a fi de promoure una justícia eficaç, responsable i transparent, així com reforçar la confiança dels ciutadans envers les forces i cossos de seguretat i de justícia del Regne del Marroc.