Arrestat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia d'1,72

Al llarg del cap de setmana, la policia ha arrestat cinc persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Un home de 44 anys va ser detingut per donar positiu en el control d'alcoholèmia amb una taxa d'1,72. Un turista de 35 anys va ser detingut per donar positiu en el control d'alcoholèmia amb una taxa d'1,42, mentre que un altre turista, de 45 anys, també va donar positiu amb una taxa de 0,95. Els agents també van controlar a un home de 30 anys que va donar positiu a la prova de tòxics i un cinquè conductor, de 51 anys, amb un positiu d'1,07.

Detingut per alterar certificats d'experiència laboral

En els darrers dies, la policia també ha detingut un home no resident de 28 anys com a pressumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per alterar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball.