Arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb més conscienciació

El cap de Ciutat de Valls ha rebut aquest matí els primers pacients de la vacuncació de la grip i la Covid-19 d'aquest any. Una vacunació que, com ha recordat l'infermera d'atenció primària del centre, Marina Orna, està destinada principalment a les persones majors de seixanta anys que són més vulnerables a patir complicacions tant per la grip com per la Covid-19, així com també a aquelles menors de seixanta anys amb malalties de risc i als professionals que treballen amb col·lectius vulnerables com els sanitaris, el personal de centres penitenciaris o aquells que atenen persones malaltes.

"Des de la Covid-19 hi ha més conscienciació. Veiem que la gent té més por de les malalties respiratòries, i això es reflecteix especialment en els col·lectius de risc", ha apuntat Orna. "Cada vegada hi ha més persones que estan conscienciades i que veuen que els efectes secundaris de la vacuna són mínims. Això els anima a vacunar-se", ha afegit l'infermera, qui també ha incidit en el fet que la vacunació ha d'anar acompanyada d'altres mesures preventives, com ara mantenir una bona higiene i utilitzar mascareta en cas de tenir símptomes respiratoris o en llocs amb aglomeracions.

En aquest sentit, Orna ha explicat que les persones majors de seixanta anys no necessiten presentar recepta per vacunar-se, mentre que les menors de seixanta sí que han de fer-ho. "Hi ha molta gent que, des de la setmana passada, ha estat preguntant si la campanya de vacunació ja havia començat. Avui, més d'una persona ha vingut a demanar cita i a vacunar-se", ha assenyalat la infermera. Per altra banda, Orna ha destacat que, per ara, no s'ha detectat cap repunt de casos de Covid-19 i ha afirmat que "ja és una malaltia que conviu entre nosaltres". Pel que fa als refredats, que aquest any sembla que han arribat abans, Orna ho ha atribuït al fet que la majoria de població ja no duu la mascareta com l'any passat. "Potser la gent no està tan immunitzada i, el fet d'exposar-se més, fa que agafin més sovint aquests virus", ha afegit.

La primera pacient a rebre la vacuna al CAP de Ciutat de Valls, la Maricarmen, ha compartit la seva experiència amb la vacunació. "Ja fa tres anys que em vacuno contra la grip per recomanació del meu metge, perquè tinc altres malalties i soc una persona amb cert risc", ha explicat la Maricarmen, que pateix malalties cardíaques. "Des que em vacuno, no dubto a fer-ho cada any perquè, si em poso malalta, només són refredats lleus. La recomano especialment a les persones que treballen amb gent gran, nens, a aquells que viuen sols o que tenen malalties i riscos", ha conclòs la usuària del CAP.