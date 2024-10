AE s’alarma per la gestió dels diners públics amb la campanya per la UE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant posa el crit al cel per la gestió dels fons públics amb la campanya de comunicació de l’acord d’associació amb la UE. Ho fa expressant, “una vegada més”, el seu “profund descontentament i indignació” per la manera en què el Govern està destinant els diners públics, “prioritzant més d’1,2 milions d’euros en la comunicació de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea per al 2024 i 2025, mentre deixa de banda qüestions molt més importants i urgents per al país”, va al·legar el partit en un comunicat.