Tres mesos sense el Frank

Tres mesos sense veure algú estimat és dur, i més si és per imposició. És el que li ha passat a la Cristina, l’exparella del youtuber resident Víctor González, conegut com a Wall Street Wolverine, que fa més de tres mesos que no deixa que vegi el Frank, un cadell que van comprar i criar junts –una mica més ella que ell, pel que diu–, però que després de separar-se el youtuber se l’hauria quedat forçosament.

A Andorra, els animals de companyia legalment són considerats pràcticament com mobles i no es té en compte el vincle a l’hora de decidir sobre qui s’ha de quedar un animal després d’una separació, i aquest és el malson de la Cristina. La llei recull que el gos pertany a qui l’ha registrat i, en aquest aspecte, ella ho va fer primer a Espanya, al juliol, però González ho va fer a Andorra posteriorment “a un veterinari que té ell de confiança” i que el va registrar sense considerar “que ja estava al meu nom”, segons va explicar la noia.

Quan va acabar la relació, el problema no es va quedar només amb l’animal. Cristina va dir que es va mudar al país per amor i que la seva exparella la va contractar a la seva empresa per tal que pogués vindre. No obstant això, amb la separació, i d’un dia per l’altre, la van fer fora de tots els xats de la feina i ja no la van deixar tornar al pis que compartia amb González i on tenia totes les seves pertinences. A efectes pràctics, segons va explicar, la va “deixar al carrer, i vaig tenir la sort de poder tornar a casa dels meus pares a Barcelona”, sempre segons la versió d’ella.

Després de demanar explicacions i intentar contactar amb el youtuber per arreglar la situació de l’animal, la resposta que va rebre va ser per part d’un dels socis d’ell, que li va dir que “el Víctor està molt dolgut”, i per aquest motiu no podia deixar-li veure el gos. Això va passar al juliol, i des de llavors la Cristina està lluitant per poder recuperar el Frank. Dins de la pugna, va obrir un compte d’Instagram per fer pública la situació, però la resposta va ser que la seva exparella li tirés la pàgina i l’amenacés de demandar-la, va lamentar Cristina.

Aquests casos no són nous. L’advocada i presidenta en funcions de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (Apapma), Patricia Bragança, va explicar que situacions com la de la Cristina es veuen amb certa assiduïtat. Les lleis contemplen que un gos –o qualsevol altre animal de companyi–- pertanyen a qui tingui el nom al registre i ningú es para a mirar més enllà quan es produeix una separació. Per aquest motiu, Bragança va lamentar que sovint s’utilitza el buit legal per crear situacions “de violència” com la que està vivint la Cristina i que el percentatge d’abandonament en aquests casos sol ser elevat.

Bragança va explicar que altres països sí que regulen aquests casos i els jutges poden dictaminar qui es queda amb l’animal o si cal aplicar la custòdia compartida, una legislació que associacions estan intentant que s’adopti.