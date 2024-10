Les marxes populars per l’activitat física aglutinen 1.500 assistents

Sota el lema “Mou-te per la teva salut”, la quarta campanya nacional de promoció de l’activitat física es va engegar amb un total de 1.516 assistents en cadascuna de la seva deslocalització parroquial, amb un tret de sortida simultani en un recorregut de tres quilòmetres. La campanya ha estat impulsada pels ministeris de Cultura, Joventut i Esports i de Salut juntament amb els set comuns, i va comptar amb la participació de la plana major institucional del país, entre ells el cap de Govern, Xavier Espot, i els seus companys ministerials. Espot va estar amb Marsol i Bonell –i els cònsols majors González i Gili– a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany; Torres i Lladós, a Encamp; Molné a Ordino i Tor, a Sant Julià de Lòria.

Els assistents a la marxa van poder adquirir una samarreta amb una donació de 5 euros, dels quals tres van destinats a una causa solidària. Concretament, 4.548 euros aniran destinats al projecte Igualtat de Gènere a Afganistan d’Unicef, que té com a objectiu millorar la vida a les dones i les nenes, a través de la formació d’educadors en matèria de salut, donant suport a organitzacions dirigides per noies, i facilitant l’accés a l’educació per a nens no escolaritzats, especialment nenes. La campanya recorda que l’OMS recomana que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física i també moure’s, en general, per evitar el sedentarisme. A més, s’engloba en la iniciativa de la Unesco de ser un país “en forma per la vida”, que té com a meta incentivar la pràctica esportiva entre tota la població, independentment de l’edat o la condició física. “Amb aquesta iniciativa convidem la població a fer durant tot l’any 30 minuts d’esport al dia, que és el que recomanen els organismes internacionals”, va concloure la ministra Mònica Bonell.