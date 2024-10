Les farmàcies queden buides de medicaments per al TDAH

Manca de medicaments per tractar el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). Les farmàcies alerten que passen per un període de carestia sever. La majoria només poden vendre els fàrmacs (comprimits) que tenen en estoc perquè no hi ha possibilitat de reposició. El mateix passa a Espanya i França. Els principals medicaments per al tractament del TDAH són el metilfenidat (el genèric, un psicoestimulant terapèutic) i els comercials: Concerta, Atenza, Rubicrono i Equasym (que no es recepta a Andorra). El TDAH és un trastorn que afecta la falta d’atenció i dispara les conductes d’hiperactivitat i impulsivitat.

“Si Espanya ja pateix un subministrament limitat, el nostre cas és pitjor encara”

Isabel B., Farmacèutica andorrana



“Tenim el que ens queda en estoc”, informen des de la farmàcia Els Escalls. “No ens serveixen res des de fa mesos”. Sobre un creixement de la demanda (per l’increment de diagnòstics de TDAH en infants i adolescents), asseguren que les peticions són “més o menys les mateixes de sempre; tenim tres o quatre clients fixos”. No tenen –diuen– una data de retorn del subministrament. També remarquen que aquests tipus de medicaments no poden proporcionar-se sense una recepta andorrana (la mancança a Espanya fa que alguns visitants aprofitin per demanar-ne).

“Hi ha més diagnòstics perquè hi ha més assistència psicològica escolar”

Miquel Mahon, Farmacèutic català



Isabel B., de la Pasteur del Centre Comercial Andorra, precisa que la falta de fàrmacs a Espanya i França té una repercussió clara a Andorra: “No som un país fabricant, per tant, depenem d’Espanya i França. Si ells ja pateixen un subministrament limitat, el nostre cas encara és pitjor perquè els països veïns intenten garantir-se l’estoc”. Explica que a Andorra el proveïment dels fàrmacs pel TDAH està controlat pel majorista Farmaco, és a dir, que “hi ha un únic proveïdor”. Farmaco, a més, “ja no compra Concerta perquè considera que surt més a compte el genèric i el Rubricono”. “Alguns clients”, assenyala, “havien de baixar a la Seu a comprar Concerta”. La venda d’aquests fàrmacs també ha canviat. Confirmen que ara se’n venen més i el control ha variat: “Abans, la venda estava més vigilada. Els guardàvem en caixa forta. Ara la venda és ordinària. Fa anys veníem una o dues caixes a la setmana. Ara en podem vendre més d’una al dia”. També han notat que “els caps de setmana ens en demanen més” (per la carestia a Espanya i França).

Des de la Farmàcia del Fener apunten que la manca es deu a un “problema internacional del principi actiu”, és a dir, la molècula del medicament. La demanda és més alta que la fabricació. “Els fabricants s’han quedat sense substància”. Com les altres farmàcies, tampoc tenen data de restabliment. Informen, a més, que “el ministeri ja va contactar amb els especialistes perquè ho tinguin en compte”. Parlen d’una “situació límit” perquè l’estoc disponible comença a acabar-se. “La fabricació de molècules està cada vegada més en mans de menys cases. Pot semblar que hi ha molts fabricants, però la majoria només l’envasen. En aquest cas, el metilfenidat està en mans d’un o dos fabricants”.

Miquel Mahon, farmacèutic català, manifesta que el desabastiment a Catalunya és molt alt. És per aquest motiu que el cap de setmana passat, aprofitant una visita a Andorra, va intentar comprar un dels fàrmacs per al TDAH amb recepta privada, però no va ser possible perquè, allà on tenien estoc, aquest “el guardaven per als clients locals”. Mahon indica que ara es diagnostiquen més casos de TDAH perquè “hi ha més assistència psicològica escolar”. El TDAH afecta el 4% dels menors de 18 anys.

A banda, però, del tractament a través de fàrmacs, hi ha, lògicament, altres opcions alternatives per atenuar els efectes del trastorn com ara les teràpies conductuals. En aquest sentit, la medicalització del trastorn –alerten els metges– és una tendència que ha pres força durant l’última dècada i pot crear dependència.