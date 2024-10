Andorra Endavant denuncia una mala gestió dels diners públics per l'Acord d'Associació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Enmig de tot el revol causat per l'Acord d'Associació, Andorra Endavant (AE), a través d'un comunicat, denuncia una mala gestió dels diners públics per part del Govern. Segons expressen, l'executiu ha invertit més d'1,2 milions d'euros en la comunicació de l'acord, no obstant, consideren que "han deixat de banda qüestions molt més importants i urgents per al país".

Una qüestió que el grup parlamentari ja va traslladar al Govern, a través d'una pregunta escrita del conseller Marcos Monteagudo, i que va confirmar la inversió en comunicació d'1,2 milions d'euros per 2024 i 2025, una xifra que des de Endavant consideren "desorbitada". D'aquesta manera, comuniquen, es tornarà a portar aquesta "preocupació" al ple del Consell General de dijous vinent, amb la següent pregunta: "Com justifica el Govern haver destinat aquesta quantitat a comunicació en lloc de prioritzar l'elaboració d'estudis d'impacte sectorials?"

Des d'AE, a més, al·leguen que des de l'executiu no s'han fet les coses bé a l'hora d'encomanar els estudis sobre aquest acord. Consideren que els que l'han realitzat "no tenen cap experiència en temes UE" i que s'hauria d'haver encomanat "un estudi a un gabinet reconegut". També denuncien que són l'únic grup que ha "encarregat un estudi d'impacte per a un gran gabinet expert en temes UE".

El recull exposa que "creiem fermament que els 1,2 milions d'euros destinats a comunicació i màrqueting podrien haver estat utilitzats per encarregar diversos estudis d'impacte per sector econòmics, realitzat per expert UE reconeguts", una feina que consideren "hauria proporcionat les eines necessàries per entendre millor els efectes de l'Acord UE i ajudar la ciutadania a decidir pel referèndum".