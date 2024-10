Ampli suport polític a les hores extres per a temporers

La minoria valora positivament la proposta que ateny els treballadors temporers per tal que se’ls estengui la seva autorització a empreses d’altres sectors amb hores extres –si escau– per tal que puguin complementar les 40 hores setmanals de jornada laboral. Concòrdia, Andorra Endavant i el conseller no adscrit Víctor Pintos, de Liberals, consideren la proposta viable, ressaltant en tot moment el respecte per a la legalitat vigent en matèria laboral. Menys procliu és el Partit Socialdemòcrata, que defensa que vol veure “la lletra petita” d’una iniciativa de la qual té dubtes al voltant del seu encaix en l’ordenament jurídic.

“Estem d’acord a flexibilitzar les condicions sectorials per als temporers sempre que es controlin bé les hores extres i es garanteixin les bones condicions laborals”, va comentar el president parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, que va indicar que és una situació que al partit “s’ha pensat bastant” i, de fet, “és un punt tractat indirectament en el programa electoral”. El rerefons per al líder polític recau a “bastir una part de la necessitat laboral del país” i pensa que, alhora que es resol el problema intern de la manca de mà d’obra, també pot ser útil per evitar la contractació fora de la llei.

Del mateix parer és la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, que es pregunta que “si es respecta la llei laboral i hi ha entesa entre treballador i empresari, per què no?”, afegint que així s’atorga “llibertat al treballador i també a l’empresari”. De fet, Montaner proposa també que es canviï la llei per tal d’incloure els allotjaments dins el contracte laboral per facilitar que el temporer, que en molts dels casos dels d’hivern viurà en una propietat de l’empresari, “quedi un temps mínim a l’empresa i s’eviti que canviï de feina”. Des de Liberals, el conseller no adscrit Víctor Pintos comenta que la idea “no em sembla en absolut dolenta” i defensa “l’interès general”. “Si els temporers venen per només sis mesos, és normal que vulguin rendibilitzar la seva estada al país per guanyar més diners”.

Més prudent és la visió que va mostrar el PS, que en qüestiona la seva aplicabilitat dins el marc normatiu del país i també en un sentit pràctic. “La gran majoria de temporers ja estan incorrent en la jornada màxima permesa de 48 hores”, va dir la presidenta parlamentària del grup, Judith Casal, que va matisar que “el sector serveis a l’hivern ja treballa sis dies a la setmana en general”. Per això, es pregunta com la ministra Marsol vol ampliar aquest marge dins la jornada laboral màxima. A més, la socialdemòcrata recorda que és una mesura que la carta social europea preveu limitacions de la jornada i que aquestes ja es van reduir per llei. “Hauran d’explicar molt bé si pretenen autoritzar els empleats a treballar més hores de la jornada laboral”, va articular Casal, una suposició que des de Govern no es contempla, tal com va apuntar la titular d’economia aquesta setmana.

Tot i això, la líder del PS acceptaria que el treballador amb una jornada de 40 hores pogués ampliar un dia com a extra en una altra feina, tot i que suposés el canvi de sector.

Cal incidir que Andorra és el país europeu que més alt situa el topall d’hores extraordinàries anuals, fins a un total de 426 hores, les quals equivaldrien a un total de més de deu setmanes i mitja en el règim de la jornada laboral de 40 hores.