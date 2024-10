Queda en llibertat el conductor de l’atropellament mortal al Pas

La policia va informar ahir que va detenir dijous a la tarda el conductor de la furgoneta que va atropellar a l’avinguda Consell General del Pas de la Casa la turista de 79 anys que va morir a l’hospital. El cos de seguretat destaca que l’home, de 57 anys, va donar negatiu en les proves d’alcoholèmia i drogues que se li van practicar en el moment dels fets, que van succeir poc abans de tres quarts d’una de la tarda. El conductor va passar a disposició judicial com a presumpte autor d’un delicte contra la vida humana, i posteriortment va quedar en llibertat, segons ha pogut saber el Diari. La víctima va creuar la via a prop d’un pas de vianants.

La dona va patir lesions molt greus en ser colpejada per una furgoneta a l’avinguda del Consell General del Pas de la Casa, a cinquanta metres del despatx de la policia, en un aparcament d’autobusos. La víctima va ser atesa inicialment al lloc dels fets pels serveis d’emergència i va ser traslladada en un helicòpter medicalitzat a l’hospital, on no va poder superar les greus ferides que havia patit. El centre mèdic va fer pública la defunció de la dona poc després de les quatre de la tarda. L’accident es va produir quan el conductor de la furgoneta de matrícula andorrana s’incorporava a la via i va atropellar la dona que creuava el carrer en aquell moment, segons el servei d’ordre.