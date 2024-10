Pyrénées fitxa al mestre xocolater Lluc Crusellas

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'últim guanyador del concurs 'World Chocolate Masters', Lluc Crusellas comptarà amb un nou espai innovador a Pyrénées. El mestre xocolater tindrà un espai dedicat a la xocolata i la pastisseria a la segona planta del centre comercial. Allà es podrà adquirir tota la línia de productes de Crusellas, així com una selecció de pastisseria creativa. "L’objectiu és oferir una experiència única per a aquells que busquen productes artesans d’alta qualitat en consonància amb l’acurada selecció en alimentació que ofereix Pyrénées", explica el nou fitxatge dels grans magatzems.

D'altra banda, el president de la companyia, Patrick Pérez, destaca que "l’obertura d’aquest nou espai al supermercat s’alinea amb la nostra filosofia de comptar amb els millors productors i marques en tota la nostra oferta". També subratlla que "la secció d’alimentació dels grans magatzems sempre s’ha caracteritzat per oferir als nostres clients el millor de cada especialitat, i en dolços i xocolata un valor com en Lluc Crusellas no hi podia faltar".