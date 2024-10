Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

MoraWealth, la societat de valors de MoraBanc, especialitzada en la gestió patrimonial personalitzada, ha arribat a Sant Sebastià com a part del seu pla estratègic de creixement al mercat espanyol. La firma ha triat Euskadi com a territori per continuar reforçant la presència.