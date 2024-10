Més de 1.500 persones presents a les marxes populars per promocionar l'activitat física

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

1.516 persones han assistit a la 4ª edició de la tradicional marxa popular, que s'ha donat alhora a les set parròquies, per promocionar l'activitat física. Diversos representants del Govern han participat al llarg dels tres quilòmetres de recorregut, fent aparició als diferents comuns. Mònica Bonell, ministra de Cultura, Joventut i Esports, des d'on ha estat impulsada aquesta iniciativa, s'ha mostrat molt satisfeta per la rebuda: "Estem molt contents perquè hem superat els inscrits l’any passat a les marxes populars. Pel que fa als reptes a través de l’aplicació, tot i que no hem arribat a les 100 milions de passes, ens podem sentir orgullosos per la resposta de la ciutadania amb la participació a través de l’aplicació. L’objectiu final de la campanya de promoure l’activitat física i acostar aquesta a tots els públics s’ha complert".

A més, la tradicional marxa popular també ha tingut una vessant solidària. Els assistents han pogut fer-se amb una samarreta per una donació de 5 euros, dels quals 3 aniran destinats al projecte 'Igualtat de gènere a Afganistan'. En total, segons informen al comunicat del Govern, es destinaran 4.548 euros a aquesta associació. Els guanyadors dels reptes individuals i familiars es notificaran directament durant els pròxims dies.