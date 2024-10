Marsol presentarà a inicis d’any el pla estratègic de país per a la innovació

“Hem d’aprendre del que ha passat amb Grifols, s’ha escapat un tren important”. Aquest va ser el lament de la ministra d’Economia, Conxita Marsol, que, en la mateixa setmana que Andorra era la seu del City Science Summit 2024, va avançar que en tornar de les festes de Nadal demanaria una compareixença per presentar les línies mestres del pla estratègic de país per a la innovació tecnològica.

“En aquest país hem de buscar talent, hem de buscar el valor afegit, han de vindre empreses d’aquest nivell”, va apuntar la ministra, ja que “hi ha moltes empreses instal·lades al país que innoven, que tecnològicament i científicament treballen molt bé, i crec que és important començar a fer aquest marc.

És una incògnita saber què passarà amb el terreny, que tornarà a ser de Govern en propietat i ús “de forma immediata”, va dir la titular d’Economia. En aquest moment, tal com van apuntar les dues ministres, no hi ha cap projecte concret. “Volem incidir a l’àrea de la innovació, tot i que no sabem si es destinarà aquell terreny o no per a això”, va comentar Marsol.