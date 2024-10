La llei limitarà els cartrons que es poden pagar en efectiu

Publicat per Redacció / Agències Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

La darrera sessió de treball per envigorir les relacions transfrontereres entre Andorra i Occitània va ser “molt completa i transversal, la qual cosa testimonia les excel·lents relacions bilaterals que mantenim amb els nostres veïns”, va expressar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, durant el 8è Diàleg Transfronterer Andorra-Occitània celebrat a Ràdio Andorra. Un dels punts importants de la trobada va ser el de la ratificació per reforçar el control del contraban entre les dues regions. El prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, també va destacar les bones relacions entre els dos territoris, així com la “càlida acollida” que sempre reben per part del Govern. L’executiu, al seu torn, va informar la delegació francesa dels treballs sobre la modificació de la llei de control de les mercaderies sensibles. En aquest sentit, es preveu implementar una limitació en el nombre de cartons de tabac que es poden pagar en efectiu, un aspecte “important” que contribuirà a frenar el tràfic.