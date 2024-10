Les ofertes de feina superen en sis vegades el nombre d’aturats

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat laboral viu una situació complexa. L’any passat s’oferien al mes 2.138 llocs de feina de mitjana, però el nombre de demandants era de 341, la xifra més baixa des del 2008. És a dir, les ofertes de feina multiplicaven per sis el nombre de gent que sol·licitava ocupació. De fet, la ràtio del nombre de demandants totals per oferta de treball s’ha reduït de 0,7 el 2019 (abans de la pandèmia) a 0,3 el 2023, fet que l’informe econòmic de la Cambra de Comerç del 2023 apunta que està motivant una tensió del mercat laboral i provocant dificultats per contractar mà d’obra en alguns sectors concrets.