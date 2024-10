L’hospital detecta 66 casos nous de càncer de mama en els nou primers mesos de l’any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’hospital ha diagnosticat 66 casos de càncer de mama des de l’1 de gener i fins al 30 de setembre. De tots els casos detectats des de principis d’any, 6 ho han estat a través del programa de detecció precoç del càncer de mama –organitzat pel Ministeri de Salut i dirigit a les dones entre 50 i 74 anys–, fet que suposa un 9% del total. Els casos detectats pel programa que ofereix mamografies gratuïtes podrien augmentar a final de l’any 2024, ja que es continuen duent a terme proves diagnòstiques fins al mes de desembre. Aquestes són dades compartides per Govern amb motiu del dia mundial contra el càncer de mama, que se celebra avui.

Les xifres dels primers nou mesos del 2024 ja superen les de tot l’any 2023, quan l’hospital va detectar 65 casos. D’entre els casos totals, 11 van ser detectats a través del cribratge que s’efectua des de Salut, cosa va representar un 16,9% del total.

L’executiu recorda la importància de la detecció precoç, ja que la malaltia té més possibilitats de curació com més aviat es detecta. Per aquest motiu, el ministeri de Salut impulsa des del 2008 el programa de detecció precoç de càncer de mama. Entre l’1 de gener i el 30 de setembre, en la novena ronda de la iniciativa per posar a l’abast de les dones les proves per localitzar possibles tumors (2024-2025), s’han fet 2.158 mamografies i s’han detectat 6 casos, i des de l’inici del programa se n’han comptabilitzat 178.

Les dones majors de 50 anys són contactades inicialment per carta oferint-los la possibilitat de fer-se la mamografia. Una vegada s’ha realitzat, si el resultat no mostra cap troballa, al cap de dos anys se les torna a convocar per realitzar una nova prova.