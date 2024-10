Els grups declinen posicionar-se en públic sobre l’amnistia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ni sí ni no. Tampoc una primera impressió pública malgrat que en les diverses trobades va planar la receptivitat. Els grups parlamentaris s’han tret de sobre l’espinosa iniciativa dels germans Higini i Ramon Cierco per tancar totes les causes obertes pel cas BPA, el que seria una llei de punt final o una mena d’amnistia. Els Cierco, els dos fills del Ramon, i el nou fitxatge com a assessor, Xavier Jordana, han fet feina. Van completar dijous la ronda de contactes amb els grups parlamentaris. L’objectiu és clar, aconseguir el màxim suport dels consellers generals. La darrera trobada va ser amb el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, que ahir va declinar pronunciar-se sobre la proposta i ho va deixar per dimarts, en la reunió del grup, on exposarà la conversa, on també hi havia Maria Martisella.