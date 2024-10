Detingut un turista que havia agredit una menor a un parc infantil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de 18 anys no resident va ser arrestat dijous al migdia, a Escaldes-Engordany, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i contra la llibertat, després que agredís una menor a un parc de Sant Julià de Lòria. Segons explica l’informe de la policia, els fets es van produir una nit de setembre, a un parc infantil de la parròquia, on els dos implicats es trobaven tranquil·lament, quan l’ara detingut va arribar i va agredir la noia de 17 anys. En aquest moment, el seu acompanyant, també de la mateixa edat, es va interposar per defensar-la, i el jove de 18 anys va treure una navalla i el va amenaçar de mort. La noia agredida va ser atesa al Servei d’Urgències, des d’on es van denunciar els fets a la policia.

D’altra banda, un home va ser detingut dijous al Pas de la Casa per un presumpte robatori de perfums i cosmètics valorats en 1.300 euros. El lladre, de 36 anys, pertany a un grup procedent de França i està identificat per la policia per delictes similars, segons van informar des del departament policial. De fet, sobre ell pesava una ordre de recerca i detenció des del mes de febrer, quan van succeir els fets. A l’home se l’acusa com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni.

La policia va detenir ahir a la matinada una dona de 36 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 2,51 amb un vehicle que presentava danys. Una vegada informada dels resultats de la prova, la conductora va insultar els agents, reaccionant de forma violenta i resistint-se a la detenció, motiu pel qual se la va acabar arrestanr com a presumpta autora de delictes contra l’honor i la funció pública. Un altre conductor, de 22 anys, va ser arrestat per donar positiu en drogues.