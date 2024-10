Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha llançat una campanya amb l’objectiu d’informar la ciutadania sobre com poden participar en el Moviment per l’Habitatge, després “de mesos de consolidació d’espais de lluita i treball”. El propòsit és crear un moviment ampli i democràtic.